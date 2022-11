Elon Musk sconvolge il mondo: ecco chi ha assunto per 3 mesi

22 novembre 2022 a

Non finisce mai di stupire, Elon Musk. L'ultima stranezza? Presto detto: ha assunto un hacker per "migliorare" Twitter, il colosso sui cui ha appena messo le mani dopo una lunga trattativa. Lo stesso Twitter che ha terremotato, spingendo alle dimissioni moltissimi dipendenti.

L'hacker in questione si chiama George "Geohot" Hotz, ed è uno dei più famosi pirati informatici al mondo. L'esperto informatico lavorerà al fianco di Musk per tre menti, obiettivo migliorare lo strumento di ricerca di Twitter. "In termini di assunzioni, le persone che sono brave a scrivere codice sono la massima priorità", avrebbe detto il magnate nel corso di una riunione con quel che resta dei vertici aziendali (i licenziamenti, in due settimane, sono stati 7.500, due terzi degli impiegati a livello globale).

E ancora, dalla stessa riunione sarebbe emerso che ogni dipendente dovrà inviare a Musk in persona una email a settimana per aggiornare il boss sull'avanzamento delle richieste e dei lavori assegnati.

Ma se molti fuggono da Twitter, molti altri ora ne sarebbero attratti: l'obiettivo è renderla più sicura e attraente. Per esempio Moxie Marlinspike, fondatore dell'app di messaggistica Signal, si sarebbe offerto a Musk per aiutare nella portezione dei messaggi privati, da utente a utente. Insomma, Elon Musk - almeno per chi ha idee e capitali da investire - continua a funzionare come un magnete.