Giorgia Meloni, il Fatto insulta: "Maria Giorgetta"

"Maria Giorgetta la sovranista", è il titolo della vignetta di Natangelo pubblicata sulla prima pagina de Il Fatto quotidiano. Quindi si vede il presidente del Consiglio vestita come Maria Antonietta, che risponde a qualcuno che le dice: "Maestà, abbiamo tagliato il reddito di cittadinanza ma ora il popolo ha fame e chiede lavoro". E lei ribatte: "Che mangino voucher". Il riferimento è appunto alla regina Maria Antonietta che davanti alle proteste del popolo francese affamato affermò: "Se non hanno il pane che mangino brioche".

Qui la vignetta di Natangelo sul Fatto quotidiano

Così quindi il giornale diretto da Marco Travaglio attacca la premier per aver cambiato il reddito di cittadinanza, la misura "contro la povertà" voluta da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle che da sempre sono sponsorizzati dal Fatto. Che a tutta pagina, con la foto dell'opera di Giuseppe Pellizza Da Volpedo, Fiumana, titola: "Torna lo schiavismo dei lavoratori in affitto - Meloni ripristina i buoni lavoro, simbolo di sfruttamento". C'è poi l'intervista a Susanna Camusso che dice: "Poveri contro poveri: è peggio di Berlusconi". Insomma, un attacco multiplo al governo Meloni.

“Io continuo a credere e nessuno mi toglie dalla testa questo obiettivo” che bisogna arrivare a togliere il reddito di cittadinanza “per chi è in condizione di lavorare. Ovviamente si stracceranno le vesti, vedo forze politiche che già chiamano la piazza… Bene tutto, ma vorrei sapere da chi ha pensato il Rdc se lo ha pensato come uno strumento con il quale dovesse occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni. C’è gente che lo prende da tre anni, quindi non ha funzionato come dove. Lo Stato deve aiutare queste persone ad avere un posto di lavoro”, ha detto ieri Giorgia Meloni: "Tra le altre cose, c’è un elemento fondamentale che introduciamo ovvero l’obbligo di presenza sul territorio nazionale per chi percepisce il Rdc”.