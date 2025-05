Elly Schlein, ultima farsa in aula: insegue Meloni col bigliettino

D'altronde, non è la cosa più bizzarra vista tra gli scranni degli onorevoli. Riccardo Magi di +Europa si è addirittura agghindato da fantasma , con telo bianco a ricoprirlo, per simboleggiare la "scomparsa" del tema referendum (anche se ne parla e se ne scrive ovunque). Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sperava di trasformare l'occasione in uno dei suoi soliti spettacolini mediatici da rilanciare ossessivamente sui social, ma non c'è riuscito. Meloni ha rintuzzato i suoi attacchi a un livello tale da costringere oggi l'house organ dell'ex premier, il Fatto quotidiano , a sorvolare sulla cronaca parlamentare.

Immaginatevi la scena, a modo suo quasi comica: Elly Schlein che corre "disperata" e attraversa l'aula di Montecitorio per consegnare un foglietto nelle mani di Giorgia Meloni . Alla fine della infuocata seduta alla Camera, con il premier-time trasformato dalle opposizioni in assalto al capo del governo, è successo anche questo.

Un po' meglio ne è uscita la Schlein: la segretaria del Pd, con un partito spaccato e già pronto a mollarla, si è giocata tutte le cartucce possibili. Sulla sanità, sostiene, il governo ha tagliato i finanziamenti. Meloni accoglie queste parole allargando le braccia. "È una guerra di numeri - sottolinea Francesca Schianchi nel suo retroscena su La Stampa -, 136 miliardi e mezzo dice la premier, 9 miliardi in più in due anni; sì ma il calcolo si fa in proporzione al Pil, ribatte Schlein, e l'Italia è messa male, «da quanto tempo non esce dal Palazzo per entrare in un ospedale», chiede mentre sventola un foglio con un grafico, «qui si vede che state smantellando la sanità pubblica»".