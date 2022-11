CartaBianca, Mauro Corona in lacrime: "Lorenzo non ce l'ha fatta"

24 novembre 2022 a

Un intervento toccante, sentito ed emozionato, quello di Mauro Corona all'ultima puntata di CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. Lo scrittore e alpinista, punto di riferimento del programma e a cui è affidata la copertina, nella puntata del 22 novembre si è speso nel racconto di Lorenzo, un ragazzino di 14 anni che è morto per un tumore.

E parlando della vicenda, Mauro Corona non è riuscito a trattenere le lacrime e la commozione. Lo scrittore infatti ha condiviso con il pubblico la straziante vicenda: "In una puntata recente abbiamo cercato di aiutare un ragazzo, Lorenzo, gli avevo parlato tramite la trasmissione. Gli avevo mandato un gufetto profumato per fargli compagnia, per dargli energia. Mia figlia Marianna mi ha comunicato che invece questo ragazzo di 14 anni non ce l’ha fatta. Non so neppure se ha ricevuto il mio gufetto", afferma Corona, toccato dal dolore.

L'alpinista ha poi aggiunto che la storia di Lorenzo gli ha ricordato quella di Stefano, un altro ragazzino di 12 anni a cui, spiega, era molto legato. "Questo caso mi ricorda Stefano, un ragazzino che portavo a scalare che aveva la leucemia - premette -. Veniva a scalare con me a 12 anni con il catetere della chemio, si pensava ce la facesse e la mamma e il papà lo portavano da me. Invece non ce l’ha fatta. Stefano vedeva in me il suo Rambo, mi vedeva come un eroe". Infine, la riflessione: "La vita umana è un romanzo. qualcuno ha 100 pagine, qualcuno 40. I bambini che muoiono così giovani hanno solo la copertina: non hanno avuto tempo di scrivere quel romanzo", conclude Corona emozionando il pubblico e la Berlinguer.