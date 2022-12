Ghisleri, lo schiaffo alla sinistra: "5mila euro? E questi girano col trolley..."

13 dicembre 2022 a

a

a

Bordata alla sinistra a L'Aria Che Tira. Su La7, nella puntata di martedì 13 dicembre, Alessandra Ghisleri commenta il Qatargate, lo scandalo che ha travolto la sinistra. "Si discuteva di chi andava in giro con 5mila euro - esordisce facendo riferimento alla polemica sollevata da Pd e compagni -, scopriamo che vanno in giro coi trolley". Alla proposta di Matteo Salvini di alzare il tetto al contante i dem hanno gridato all'evasione. Peccato però che Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato arrestato con l'accusa di corruzione, fosse prima del Pd poi di Articolo Uno.

"Prima volta che succede". Ghisleri, il sondaggio che allarma la Meloni

Certo è, prosegue la sondaggista di Euromedia Research ai microfoni di Myrta Merlino, "che l'immagine conta tantissimo". Cosa accade? "La prima istituzione che ne è colpita è sicuramente il Parlamento europeo, oltre che il sistema politico che si sa già che è corrotto. Non a caso si chiama 'italian job'". E ancora: "Gli italiani fanno già fatica a comprendere cosa fanno in Europa i nostri parlamentari, che comunque sanno essere ben pagati, quando scoprono queste cose si sentono traditi doppiamente, in questo momento di grande crisi".

Forza Italia, il sondaggio inaspettato: dove vola. E c'è un testa a testa mozzafiato

Più nel dettaglio, agli italiani si parla di "partito, di stare assieme" poi si scopre che "ognuno fa i fatti suoi". Peggio ancora, "succede che uno entra in politica magari non avendo mai lavorato e improvvisamente diventa molto ricco. Questo dà fastidio agli italiani che ogni giorno devono fare i conti con il pagare le bollette, le tasse, i servizi sanitari che non hai nella tua Regione. Tutto questo non solo stride, ma fa male". E a chi paragona quanto sta accadendo al Parlamento Ue a Tangentopoli, la Ghisleri replica: "No, in Tangentopoli si rubava per il partito, qui lo si fa per se stessi e per il proprio futuro personale".