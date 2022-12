Da Milano a Cortina d'Ampezzo: l'imprenditore veneto Manuel Faleschini acquista l'hotel Rosapetra

13 dicembre 2022 a

Continua lo shopping per l’imprenditore veneto Manuel Faleschini, fondatore di Waycap S.p.a., azienda leader internazionale nella produzione di cappelli, che ha deciso di investire personalmente in un edificio storico di Cortina d’Ampezzo, trasformando l’immagine e l’identità di uno degli hotel storici in alta quota. Dopo lo spazio Krizia di via Manin a Milano, arriva la “rosa” delle Dolomiti. Un progetto ad ampio raggio che conferma la strategia di Faleschini: consolidare il legame tra il mondo della moda e settori differenziati, per creare spazi in cui valorizzare le bellezze artistiche e culturali del nostro Paese.

Con queste premesse nasce la recente acquisizione di Faleschini del Rosapetra Spa Resort, cinque stelle a Zuel di Sopra, alle porte di Cortina D’Ampezzo. Un hotel che si appresta a diventare il punto di riferimento nell’ospitalità di lusso e il fulcro degli eventi legati al mondo della moda e del fashion, nazionale ed internazionale.

“Relax, eleganza e stile saranno le parole chiave di questa operazione immobiliare, legata a doppio filo con l’attività imprenditoriale che da vent’anni svolgo nel segmento del lusso – spiega Faleschini -. È una grande emozione e un’immensa soddisfazione aver compiuto un’impresa che davvero mi sembrava impossibile: ho sempre considerato il Rosapetra un vero gioiello, un posto del cuore, in un luogo, per me, del cuore”.

“Pur viaggiando 200 giorni l’anno nel mondo, ho deciso di investire ancora una volta nel Made in Italy, e in particolare nella mia Regione, che voglio continuare a sostenere e valorizzare – prosegue Faleschini -. Il Veneto è una terra straordinaria di talenti, di incredibili meraviglie e imprenditori lungimiranti. Il mix giusto per dare vita a progetti di contaminazione, in questo caso con la moda”.

Come a Milano, dove Faleschini ha acquistato nel 2020 lo storico Palazzo Krizia di via Manin e che diventerà a breve un hotel di lusso griffato da un internazionale brand di moda, anche a Cortina l’imprenditore veneto ha avviato un sapiente recupero degli spazi, che condurrà il Rosapetra in cima a quegli hotel ampezzani capaci di raccontare la storia e le tradizioni della montagna veneta, valorizzando, al contempo, l’eccellenza e l’esclusività della moda.

L’hotel Rosapetra Spa Resort intende conquistare l’attenzione dei marchi di lusso, puntando a diventare la location ideale per gli eventi legati al mondo della moda. Un volano e una attrattiva anche per tutto il comparto della montagna veneta.

Nello specifico i lavori di restyling hanno restituito fascino alle 33 camere, di cui 10 suite, per un investimento di oltre 3 milioni e mezzo di euro, dalle quali si potrà godere di una vista mozzafiato sulle Tofane, spirito del luogo. La struttura sarà oggetto anche di un ampliamento con cottage da 5 e 6 camere, realizzati con legno ampezzano a conferma dell’importanza della sostenibilità in questo progetto di contaminazione tra il mondo della moda e l’ambiente dolomitico.

L’hotel Rosapetra darà un nuovo significato al concetto di vacanza: la moda come driver per supportare il turismo e il fashion per ridare slancio alla Regina delle Dolomiti, anche in vista dei Giochi Olimpici del 2026.