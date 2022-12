Luca Telese, orrore contro il giornalista: "Sarò felice quando sarai morto"

26 dicembre 2022 a

a

a

Luca Telese nel mirino di un hater. Il giornalista e conduttore di La7 è stato preso di mira da un utente di Twitter passato addirittura alle minacce. "Sarò felice di vedere il nome di Telese - scrive un certo Cesare Favia - quando ci saranno due date accanto al nome". E all'augurio di morte, Telese non può che rispondere: "Wow! Ma sei crudelissimo! Bravo". Il conduttore di In Onda preferisce così evitare le provocazioni, ottenendo comunque il sostegno di tanti altri utenti. "Io sono spesso in disaccordo con Telese di cui ho 0 stima come giornalista - mette le mani avanti uno di questi -. Premesso questo, il post inoltrato è orribile ed esprime la barbarie dei confronti social".

"Hai detto una ca****". Scontro totale in tv, Sallusti zittisce Telese

C'è poi chi ci va giù più pesantemente: "Mamma mia che schifo di gente. Buon Natale Luca, non ti curar di loro ma guarda e passa". E ancora: "Non sono un tuo estimatore ma quando leggo certe cose mi domando come sia possibile che al mondo ci siano dei miserabili e altro come questo essere", "La cattiveria della gente non ha limiti!". Addirittura c'è chi definisce l'hater un cog***": "Esempio di dialogo fra un cialtrone e un cog***ne...".

"Il lavoro è fatto?": Luca Telese inchioda Mario Draghi | Video

Per Telese non è comunque la prima volta. Due anni fa il giornalista denunciava: "Ancora oggi nonostante abbia vissuto in Italia per ventiquattro anni, quando in TV discuto di problemi legati a immigrazione e diritti minoranze, ricevo più minacce di morte e stupro di quante ne riceva quando sono in CNN per denunciare il razzismo di Trump". Ad oggi non è dato sapere il motivo per cui l'utente abbia cinguettato minacce di morte. Certo è che tutti sono dalla parte del giornalista.