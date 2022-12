Sfotte Greta Thunberg e l'arrestano: Andrew Tate, accusa sconcertante

30 dicembre 2022 a

a

a

Twitter costa carissimo ad Andrew Tate. L'ex campione di kickboxing americano con nazionalità britannica, dopo aver sfidato Greta Thunberg (ricevendone un umiliante sfotto) è finito in arresto in Romania. L'accusa è pesantissima: traffico di esseri umani e stupro.



Le schermaglie con la guru della battaglia ecologista contro il riscaldamento globale non c'entra con l'arresto, anche se senza dubbio lo scambio di tweet ha contribuito ad aumentare l'esposizione mediatica dell'ex atleta. Mercoledì, il primo messaggio di Tate: "Hello Greta Thunberg. Ho 33 auto. La mia Bugatti ha un motore di 8 litri. Le mie due Ferrari 812 competizione hanno 6,5 litri. E' solo l'inizio. Per favore mandami la tua email così potrò inviarti la lista completa della mia collezione di macchine e le loro enormi emissioni". Risposta della giovane svedese: "Sì grazie per favore illuminami. Manda una email a [email protected]". Tradotto: energia del pene piccolo chiocciola fatti una vita punto com".

"Il p***e piccolo". Greta Thunberg perde il controllo: chi insulta, così

Poche ore dopo, il blitz della polizia romena. Tate, riciclatosi "influencer" e presunto esperto in investimenti facili dall'alto rendimento, pubblica sui social una foto con davanti un cartone di pizza. A tradirlo è stato proprio questo dettaglio: la pizza era di una catena di pizzerie che esiste solo in Romania e gli inquirenti, che erano già sulle sue tracce, hanno avuto la certezza che l'ex kickboxer era nel Paese. Quindi l'azione-lampo che ha portato all'arresto di Tate e di suo fratello Tristan, accusati di far parte di una associazione criminale che attirava le donne con l'illusione di una relazione sentimentale, per poi violentarle e vendere i filmati porno all'estero.