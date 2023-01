Controcorrente, Porro asfalta Giuseppe Conte: "Di chi è figlio"

12 gennaio 2023 a

a

a

A Controcorrente in prima serata, nella puntata di mercoledì 11 gennaio, l'ospite d'onore era il leader grillino Giuseppe Conte. Nell'intervista condotta da Veronica Gentili su Rete 4, il presunto avvocato del popolo ha parlato a tutto tondo, dalle vacanze da mille e una notte a Cortina insieme alla sua Olivia Paladino e fino al governo Meloni, alla manovra, al fatto che l'esecutivo sia determinato a far saltare quella stortura che è il reddito di cittadinanza.

E, va da sé, Giuseppe Conte, ha detto tutto il male possibile di Meloni e centrodestra. Il refrain di mister Cortina è sempre lo stesso: il governo vuole punire i poveri. Fa un po' ridere il leader da Grand Hotel che si auto-propone come punto di riferimento dei meno abbienti, ma tant'è. Il punto è che oltre a Conte, ospite in collegamento, c'era anche Nicola Porro, il quale ha speso parole di fuoco nei confronti dell'ex premier.

Hackerato il profilo Facebook di Conte, uno choc: cosa pubblicano | Guarda

Secondo Porro, infatti, nel corso della trasmissione Conte "non ha fatto altro che raccontare come questo Governo stia aumentando le disuguaglianze ma Conte è figlio di queste disuguaglianze", ha picchiato durissimo. E ancora, rispondendo alle accuse del grillino, il giornalista rimarca: "Nessuno ce l'ha con quelli che non hanno la casa e che non riescono a lavorare, non si deve disincentivare il lavoro come il reddito di cittadinanza".

Ma da pare di Nicola Porro anche una critica al governo, critica che ricalca quella espressa qualche ora prima nella sua consueta "Zuppa": "Il Governo ha speso 21 miliardi per abbassare le bollette, qualcosa per ridurre il costo di benzina e gasolio dovrebbe esserci". Insomma, secondo lui sul caro-carburante si poteva far meglio.