Lilli Gruber affondata da Minoli: "La vedo perché sono masochista"

Giovanni Minoli ne ha una per tutte. Dopo aver attaccato dagli studi di Rai 1 Viale Mazzini, il giornalista se la prende con la concorrenza. Spazio a La7 e, più in particolare, a Lilli Gruber. "La vedo quasi sempre perché sono un po’ masochista ma non mi piace tanto, è molto faziosa", dice senza mezzi termini a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. Più clemente il giudizio sul conduttore di PiazzaPulita: "Corrado Formigli? Bravissimo, ha capito la differenza tra radio e tv, usa bene le immagini, fa documentari. Chi fa i talk show sempre con la stessa compagnia di giro facesse la radio che costa meno".

Eppure, nonostante la sua lunga carriera in Rai, Minoli non si fa problemi a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ed ecco che arrivano, una a una, le stoccate: Lucia Annunziata? "Bravissima, appena riesce a fare una domanda invece di un editoriale". E Bruno Vespa "non gli ho mai sentito fare una domanda. Parla, dialoga, discute amorevolmente".

Da tempo il giornalista sarebbe al centro di diversi rumors. Tutti lo vedono alla presidenza della Rai. "Ma neanche per sogno. - tiene a smentire -. Io vado benissimo come candidato, da 40 anni mi danno come candidato di qualcuno, ma quando poi arriva il nome non sono mai io". E alla domanda se il ruolo gli piacerebbe, il conduttore non esita a rispondere: "Non lo so, non sono neanche sicuro, dipende da chi fa l’amministratore delegato, se si lavora bene in tandem, magari, ma non decido io".