Otto e Mezzo, Monti sconvolge la Gruber: "Alla manovra do un 9"

Mario Monti dà un 8/9. Il voto arriva a Otto e Mezzo nella puntata di giovedì 22 dicembre su La7. Qui l'ex premier commenta la legge di Bilancio ammettendo: "Mi ha sorpreso positivamente l'adesione alle linee europee e la prudenza sul bilancio pubblico, do un 8 e 9". E alla domanda di Lilli Gruber (ricorda che "nel 2012 lei aveva la Meloni nella maggioranza del suo governo, perché ora fa il contrario di quanto fece prima?"), il senatore non attende a rispondere: "Quella è stata una stagione molto criticata, ma in cui l'Italia si è avvicinata di più alla serietà anche politica".

Sono stato consulente esterno di Goldman Sachs e quello che facevo era spiegare alle grandi imprese come rispettare norme concorrenza

Meno ottimista, e non solo sulla legge di Bilancio, Andrea Scanzi. Il giornalista, anche lui in collegamento con La7, non usa mezzi termini: "È una manovra che dimostra come questo governo non sia in grado di governare. È piena di errori e mance che fanno poco sorridere".

Incalzato dalla conduttrice sulla caccia al cinghiale, Scanzi prosegue: "Sui cinghiali Fratelli d'Italia fa questo per sabotare la Lega, strizza l'occhio ai cacciatori". Finito qui? Neanche per sogno: "Ci sono dei regali agli evasori e l'idea di giustizia berlusconiana. Poi al governo danno fastidio i poveri. La loro è una visione allucinante".