Le Iene, Toscani impazzisce: "Non rompete i c**, mi state sul c**"

Oliviero Toscani smascherato da Le Iene. Il programma di Italia 1, nella puntata in onda martedì 31 gennaio, ha svelato un'altra verità. Al centro il famoso scatto simbolo di una nave carica di migranti che cercava di lasciare Durazzo in Albania per raggiungere Bari. Quella foto, da sempre legata alle campagne Benetton e al nome del fotografo, non è di Toscani. A scattarla un fotografo albanese, Gani Xhengo, all'oscuro di tutto.

E così Antonino Monteleone ha tentato di parlare con Toscani, senza risultati se non insulti. "Non rompete i cogl***, fuori dalle pal**, il vostro programma mi sta sul ca**". Poi la sua assistente ha chiuso l'accesso all'inviato che non ha potuto far altro che tornare indietro a mani vuote.

Intanto il fotografo sostiene che la foto sia la sua. I legali di Toscani asseriscono che non può attribuirsi la paternità della foto perché l’oggetto della fotografia è stata oggetto di plurime foto. Eppure il servizio si conclude con un appello a "non rubare le foto degli altri"; soprattutto perché le fotografia sono opere dell’ingegno e in quanto tali devono essere tutelate. E chissà se l'artista noto per le sue foto e per le sue tante provocazioni abbiamo imparato la lezione...