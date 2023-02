In Onda, Umberto Galimberti attacca Meloni: "Equivoca"

12 febbraio 2023 a

Si parla dell'uscita di Silvio Berlusconi a In Onda. Qui Concita De Gregorio e David Parenzo schierano un vero e proprio plotone di esecuzione. Prima a parlare ecco che c'è Marianna Aprile. La conduttrice, ospite della puntata di domenica 12 febbraio su La7, tuona: "Le dichiarazioni? Un gioco di ruoli. La leader Meloni che rivendica il polso della situazione non può lasciar passare certe cose. Per mettere a tacere dovrebbe essere lei a parlare, non una nota di Palazzo Chigi".

A farle eco Umberto Galimberti. Il filosofo si dice d'accordo con la giornalista e aggiunge: "La Meloni permette questo a Berlusconi e Salvini perché così accontenta tutti". E alla domanda della De Gregorio su che effetto abbia, Galimberti replica: "L'effetto? Chi è stanco della guerra ora vota Forza Italia e dunque il centrodestra. Giorgia Meloni è equivoca, fa finta di essere d'accordo con gli europei quando va all'estero mentre qui è a capo di un partito".

Tesi che la De Gregorio condivide: "Sì, questo è il punto. Fanno un gioco di ruoli". Il riferimento è al discorso tenuto dal leader di Forza Italia uscito dal seggio: "Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore".