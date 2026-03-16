Carlos Alcaraz umiliato da Dua Lipa: meglio Sinner...

Sembrava Hollywood, ma era solo – si fa per dire - Indian Wells. Sul campo si combatte, sugli spalti si posa lo sguardo delle star. E quando tra il pubblico spunta la popstar britannica Dua Lipa, inevitabilmente l’attenzione si divide tra racchette e gossip. Ma la scena, per una volta, racconta una storia diversa da quella che molti si aspettavano. La cantante era seduta sugli spalti durante la semifinale tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Match teso, nervoso, con lo spagnolo numero uno del mondo improvvisamente in difficoltà. E mentre il russo macinava punti e sicurezza, le telecamere inquadravano la popstar. Reazione? Quasi nessuna. Una sfinge, verrebbe da dire.

Pochi sorrisi, ancora meno emozioni, proprio mentre Alcaraz annaspava nel primo set. Un’indifferenza che ha fatto subito pensare: forse il tifo non era per lui. Sul campo la partita prende una piega chiara. Medvedev controlla il ritmo e spegne l’energia dello spagnolo, che a un certo punto sbotta verso il suo angolo: “Mi sta battendo sotto ogni aspetto, in tutto, proprio su ogni punto”. Lo staff prova a rianimarlo: “No, no, continua, continua, vamos”.