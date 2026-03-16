Michelle Pfeiffer regina della nuova “Yellowstone”

Paramount+ si lancia nel neowestern. The Madison è la nuova serie d’autore appena uscita sulla piattaforma Usa. C’è il Montana, con i suoi cieli enormi e le praterie da cartolina. C’è Manhattan, con i suoi miliardari nevrotici. E in mezzo c’è il dolore, quello vero, che costringe a cambiare vita. Protagonisti della serie due nomi che hanno fatto la storia di Hollywood: Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. In regia un’altra grande firma, quella di Taylor Sheridan, l’uomo che con Yellowstone ha reinventato il western sulla tv moderna e ora anche lui si dà allo streaming.

Il cowboy epico, però, in questo western moderno lascia spazio a qualcosa di più intimo: una famiglia ricca e disorientata che fugge da New York per rifugiarsi nella valle del Madison River, in Montana, dopo una tragedia che ha mandato tutto in frantumi. La matriarca Stacy Clyburn, interpretata dalla Pfeiffer, è il cuore emotivo della storia: una donna elegante e fragile che prova a tenere insieme i pezzi della famiglia mentre il marito Preston, volto segnato e carisma da veterano di Russell, rappresenta il passato che non vuole morire. Attorno a loro ruota una tribù di figli, cognati e segreti che via via emergono.

Sei gli episodi di questa prima stagione, divisi in due blocchi: i primi tre disponibili subito, gli altri in arrivo tra pochi giorni. Un formato corto che punta tutto su atmosfera e personaggi, più che su sparatorie e cavalli al galoppo.

Di certo c’è che anche nel neowestern Sheridan resta Sheridan coi suoi paesaggi spettacolari, i dialoghi tesi e quell’America profonda che prova a guarire lontano dalle città. E poi c’è il vero spettacolo: rivedere insieme Pfeiffer e Russell, coppia di giganti che sullo schermo si muove con la naturalezza di due vecchi fuoriclasse cresciuti alla scuola di Hollywood.