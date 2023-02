Fatto quotidiano, vignetta vergognosa di Natangelo: Meloni "faccia da..."

18 febbraio 2023 a

Un sedere al posto della faccia. "Superbonus: Meloni rinnega l'ennesima promessa elettorale", è il titolo della vergognosa vignetta di Natangelo pubblicata sulla prima pagina del Fatto quotidiano di oggi 18 febbraio, un vero e proprio insulto contro Giorgia Meloni. Nel disegno il presidente del Consiglio è infatti rappresentata con due chiappe e i capelli biondi. Qualcuno le chiede: "Ehm... Giorgia, tutto bene?". E la premier risponde: "Sì, perché?". "Non so, sembri diversa...", ribatte. "Ah sì! Ho approfittato del bonus facciata", spiega la Meloni, "com'è venuta?".

La polemica del giornale diretto da Marco Travaglio è appunto diretta contro la Meloni che ha detto addio al superbonus. All'interno si leggono titoli di questo tipo: "Il governo Meloni ammazza l'edilizia - Decreto Killer, congelati la cessione dei crediti, gli sconti nelle fatture e gli acquisti di Regioni e comuni: l'intera filiera è messa in ginocchio". Segue l'intervista al grillino Stefano Patauanelli: "Scelta folle e devastante: così meno lavoro e riqualificazioni". "è una decisione ideologica", attacca Patuanelli, "ma Giorgia Meloni colpisce chi l'ha votata... Si tradurrà in un suicidio politico".

Il provvedimento prevede lo stop alle cessioni dei crediti di tutti i bonus fiscali. Subito operativo il divieto di acquistare crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione per Comuni, Province, Regioni e per gli enti che rientrano nel perimetro della Pubblica amministrazione. S’infiamma la polemica politica. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle accusano l’esecutivo di abbandonare imprese e famiglie portando il Paese nel caos. La Cna parla addirittura di catastrofe sociale e anche Forza Italia evidenzia le conseguenze negative per i comuni del cratere sismico del centro Italia.