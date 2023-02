Fedez, Salvini picchia duro: lezione sulla “libertà”

19 febbraio 2023 a

Mario Giordano sta confezionando un servizio su Fedez che è diventato un caso prima ancora di essere mandato in onda a Fuori dal Coro, su Rete4. Il rapper ha accusato il giornalista di andare in giro a chiedere “ai miei amici se sono omosessuale”. È quindi scoppiata una grossa polemica, con Matteo Salvini che è sceso in campo per attaccare via social Fedez e prendere le difese di Giordano.

“Gente che invoca la libertà - ha scritto il vicepremier sui social - parla di libertà, dice di difendere la libertà e poi insulta, deride, offende. Amicizia e solidarietà a Mario Giordano, gigante nel giornalismo e nella vita”. Inoltre Salvini ha condiviso la replica del giornalista al marito di Chiara Ferragni: “Caro Fedez ti stai sbagliando. Fuori dal Coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma anche questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate e nessun servizio su di te. Per questo ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

L’attacco di Fedez era stato duro, dato che si era sentito toccato nel personale: “Questa non è un inchiesta. Se lo è, è un’inchiesta del ca***, è la cloaca del giornalismo”. Il servizio di Fuori dal Coro prenderebbe le mosse da quanto accaduto al Festival di Sanremo, con Fedez che si è fatto coinvolgere da Rosa Chemical con un bacio e mimando un rapporto sessuale.