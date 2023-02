Nicola Porro contro Elly Schlein: "Chi c'è davvero alle sue spalle"

27 febbraio 2023 a

a

a

La “zuppa” di lunedì 27 febbraio non poteva che essere incentrata su Elly Schlein, che contro ogni pronostico è diventata la nuova segretaria del Pd. “È cambiato il mondo”, ha esordito Nicola Porro, visibilmente contento per la vittoria della Schlein dato che, dal punto di vista giornalistico, si tratta di una vera e propria bomba. “Non ci potevo credere, ma ragionando è perfettamente logico che vincesse lei”, ha dichiarato il giornalista di Mediaset.

Farsa-Schlein, il video-bomba del leghista: ai gazebo... lo scandalo | Guarda

“Hanno votato tutti quelli vicini al Movimento 5 Stelle - è la sua analisi - e quelli che pur non essendo iscritti volevano il Pd più a sinistra. Devo dire che il Pd quando fa queste cose riesce a coinvolgere un sacco di gente, più di un milione di voti di domenica sono significativi. La Schlein ha parlato subito di rivoluzione, ma in realtà ha soltanto vinto: ha avuto un mandato chiaro a cambiare davvero e lei ha dichiarato che ora il Pd farà vera opposizione, come a dire che finora non l’ha fatta”.

Elly Schlein vince? Tristezza assoluta a Che tempo che fa: la foto | Guarda

Porro ha poi evidenziato che la vittoria di Schlein non è proprio un cambiamento epocale per il Pd: “Nulla ha a che vedere con la tradizione rappresentata da Bonaccini, però la Schlein è il perfetto frutto della classe dirigente del Pd. È stata appoggiata da Franceschini, che non sbaglia un colpo dal punto di vista politico: la Schlein è stata definita l’underdog, ma è stata appoggiata da un pezzo dell’establishment che voleva una svolta a sinistra del Pd”.