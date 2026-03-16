Forza Italia inguaia Elly Schlein: "Cosa sosteneva suo nonno"

“In un'intervista a Radio Radicale nel 1996, Agostino Viviani - nonno di Elly Schlein, allora consigliere del Csm - esprimeva il suo pieno sostegno alla separazione delle carriere e a una riforma del Consiglio superiore di magistratura, che secondo lui era un ‘organo politico’ a causa dei suoi metodi di elezione": a tirare fuori questa vecchia intervista è Forza Italia, che ha pubblicato sui social una card in cui si legge "Elly, ascolta tuo nonno!". "Forse Elly Schlein dovrebbe ascoltare meglio quello che sosteneva suo nonno”, si legge ancora nel post.

Forza Italia, poi, riporta anche le parole di Viviani: “Ho avuto un pm molto accanito nelle sue tesi e, dopo un mese, me lo sono ritrovato giudice. Ma la mentalità resta quella. Per questo penso che si dovrà arrivare alla separazione delle carriere”.

Viviani, nonno materno dell'attuale segretaria del Pd, è stato avvocato e giurista nonché deputato socialista. Nell'intervista ricordata da Forza Italia, diceva: "Non è assolutamente possibile mantenere unite le due carriere. Guardi il potere che i pubblici ministeri hanno raggiunto - in parte legittimamente, in parte illegittimamente - durante tutta la fase delle indagini preliminari, che si chiamano così ma sono in realtà vere e proprie istruttorie, molto più pesanti di quelle previste dal codice Rocco. La mentalità dell’inquirente, che insieme alla polizia cerca le prove e le valuta in modo tale che spesso basta il sospetto - perché poi, davanti ai giornalisti, si è già di fatto condannati - mi fa domandare se un magistrato che acquisisce sempre più questa mentalità possa poi fare il giudice".