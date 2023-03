Stasera Italia, Vittorio Feltri stronca la Schlein: "Non può andare lontano"

01 marzo 2023 a

"È una novità sì, così come è stata una novità la Meloni": Vittorio Feltri, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha parlato della nuova segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che domenica 26 febbraio ha vinto le primarie dem contro il suo sfidante, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Tuttavia, il giudizio del fondatore di Libero a proposito della dem non è affatto positivo: "Io credo che al di là del sesso questo partito sia in fase agonica. Mi auguro che lei riesca magari a fare dei salvataggi ma lo ritengo molto improbabile anche avendo sentito alcuni suoi discorsi che mi sembra non possano portare molto lontano".

In un recente articolo, tra l'altro, Vittorio Feltri ha già bocciato in toto la Schlein. "La capa rossa non sarà in grado, giudicando dalle sue esternazioni, di trasformare il plotone dei dem in un grande partito radicale popolare", ha commentato il giornalista, perché "gli elettori che erano di Pannella hanno e avranno sempre una mentalità liberale". E ancora: "La neo segretaria ha tutte le caratteristiche della dilettante allo sbaraglio che, una volta insediatasi, si domanderà: ma adesso che faccio? Chiamerà al suo fianco qualche compagno esperto di fallimenti e si avvierà sbandando verso il burrone, lo stesso in cui era precipitato malamente il suo predecessore".