Calenda, confessione scandalosa: "Di notte a casa di Venditti per..."

Un siparietto curioso quello di cui si sono resi protagonisti Carlo Calenda e Antonello Venditti all'aeroporto di Torino Caselle. Dal video diffuso sui social sembra che i due si siano incontrati lì per caso, mentre probabilmente erano in attesa per la partenza di un volo. La strana coppia - entrambi di Roma - a un certo punto ha svelato una conoscenza di vecchia data.

È stato il leader di Azione, in particolare, a rivelare un aneddoto che risale a qualche anno fa e che ha fatto sorridere gli altri passeggeri vicino a loro: "Lui aveva la casa davanti alla mia. E io entravo nella casa di Antonello a Porto Santo Stefano quando lui non c’era per fare un bagno nella sua piscina". "Dovevo mettere le telecamere allora", ha risposto ironicamente il noto cantautore. "Dovevi mettere le telecamere, certo - si è detto d'accordo Calenda -. Io stavo proprio lì davanti".

Intanto, dal punto di vista politico, starebbe andando avanti il progetto del partito unico con Matteo Renzi. Il leader di Azione ha consegnato ieri sera il documento al comitato del Terzo polo in vista della nascita della nuova forza politica. L'obiettivo è arrivarci il prossimo autunno, considerando come prima sfida le elezioni europee del 2024.