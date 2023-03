Viva Rai 2, Fiorello sbertuccia la Schlein: "Non commettere atti impuri"

01 marzo 2023 a

Elly Schlein che vince le primarie del Pd e diventa il nuovo segretario ha l’effetto di una bomba sulla politica italiana. In questi giorni tutti parlano di lei e di come potrebbe cambiare un partito che boccheggia da anni e che adesso potrebbe ispirarsi di più alla sinistra radicale. Tra analisi, sondaggi, dichiarazioni si sta parlando della Schlein in tutte le salse: naturale quindi che si sia aggiunto anche Fiorello, ovviamente alla sua maniera.

A poche ore dal passaggio di consegne per la segreteria del Pd, lo showman a VivaRai2 ha immaginato con ironia il nuovo manifesto del partito. “Scusate se parliamo del Pd - è stata la premessa scherzosa - tanto a parlare del governo ci pensa Bruno Vespa con i suoi dieci minuti”. A questo punto Fiorello ha tirato fuori dal nulla quelli che ha definito “i dieci comandamenti” di Elly Schlein, pronta a fare una “rivoluzione” all’interno del Pd.

“Non avrai altra segretaria al di fuori di me; non nominare il nome di Prodi invano; ricordati di santificare le feste dell’unità; onora Renzi e Calenda; non uccidere la sinistra; non commettere atti impuri, tipo fare una scissione; non rubare (in particolare gli zainetti); non dire falsa testimonianza con frasi del tipo ‘ti ho sempre votata Elly!’; non desiderare la Giorgia Meloni d’altri; non desiderare i sondaggi degli altri”.