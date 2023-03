In Onda, Molinari insulta Piantedosi: "Veramente agghiacciante"

04 marzo 2023 a

Siamo a In Onda, il programma del sabato sera in onda su La7 condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio. Si parla ancora della strage in mare, della tragedia di Cutro. E nel mirino ovviamente c'è Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno di cui la sinistra chiede a gran voce le dimissioni, ormai una costante.

Ospite in collegamento, ecco Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, quotidiano che cannoneggia quotidianamente contro Piantedosi. E Parenzo si rivolte a Molinari chiedendo se auspica le dimissioni di Piantedosi: "Vorrebbe un cambio al ministero dell'Interno?".

Servito l'assist, Molinari risponde: "Io credo con qualche ragionevolezza che il silenzio per giorni della Meloni sulla tragedia di Cutro denota una riflessione sugli errori commessi. Ora addebita la responsabilità a Frontex, ma probabilmente ha riflettuto su cosa è andato storto. E tra queste cose ci sono le dichiarazioni del ministro dell'Interno che non ha espresso grande comprensione per le vittime. Non dovevano partire è una frase veramente agghiacciante - picchia durissimo -. C'è un problema di credibilità molto forte, credo sia interesse della Meloni ripristinarla. Magari con un'inchiesta da parte del governo, oppure con una decisione che riguarda uno dei due ministri tra Piantedosi e Salvini, quello più esposto", ovvero Piantedosi, conclude Molinari nell'ormai consueto tiro al bersaglio.

