Tagadà, Rosy Bindi annichilisce Elly Schlein: "Il Pd si è sciolto"

13 marzo 2023 a

a

a

Rosy Bindi è intervenuta in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà, su La7, per commentare tutto ciò che riguarda il Pd. “Si è un po’ sciolto, altrimenti il risultato delle primarie non avrebbe capovolto quello degli iscritti”, ha risposto a Francesco Boccia che la invitava a dare una mano nel nuovo corso dem. “Faccio tanti auguri a Elly Schlein - ha aggiunto - non solo per la sua responsabilità, ma perché senza un Pd che vada nella direzione giusta non ci sarà mai una sinistra in questo Paese”.

Meloni e Salvini linciati per il karaoke? Sinistra muta per questa foto della Schlein | Guarda

La Bindi nutre quindi belle speranze sulla Schlein: “Ce la può fare, è una brava segretaria, sa dove vuole andare e ha le idee chiare. Ma ce la può fare se marciano tutti nella stessa direzione. Non ce la può fare da sola”. In questo senso l’accordo trovato con il “rivale” che ha battuto alle primarie è positivo: “Stefano Bonaccini presidente è una buona notizia perché vuol dire che c'è la voglia di stare insieme, diventerà una buona notizia se sull'altare dell'unità non viene sacrificata la linea”.

"Care tutte e...". Ma come parla? Disastro Schlein, cosa gli esce di bocca

Inoltre la Bindi ha analizzato i motivi della vittoria a sorpresa della Schlein: “È il popolo da fuori che ha eletto la nuova segretaria, in qualche modo ha detto che quel partito non andava bene, forse quel coraggio in quella direzione potevate averla. Aggiungo che il processo costituente che ha provato a iniziare Letta mi auguro non si fermi: o si affrontano i nodi non risolti neanche questa volta altrimenti credo si farà molta fatica".