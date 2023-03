Fabio Volo cita i sondaggi: "7 persone su 10...", la sparata sulla Meloni

22 marzo 2023 a

Dietro al successo di Giorgia Meloni? "La novità". Parola di Fabio Volo che, ospite di Otto e Mezzo su La7, sminuisce i voti ricevuti da Fratelli d'Italia. Proprio così. Nello studio di Lilli Gruber nella puntata di mercoledì 22 marzo, lo scrittore attacca. Al centro il discorso alla Camera e il botta e risposta con le opposizioni. "Sembra lei prima di diventare premier, non ha fatto questa transizione da leader a una carica istituzionale così elevata".

E ancora: "Guardando la diretta, i commenti mostrano che lei piace così, quindi non cambierà. L'aggressività non è però un punto di forza come crede. Deve ricordarsi che ora rappresenta tutti. Se hai il 30 per cento significa che 7 persone su 10 non l'hanno votata". E infatti Volo si trasforma in un sondaggista arrivando a dire che i sondaggi che danno FdI in testa dureranno poco. A suo dire "è ancora presto. Pian pianino deluderà gli elettori che l'hanno votata". Insomma, per lo scrittore la Meloni è stata votata solo perché "mancava lei, era una novità".

Di parere opposto Brunella Bolloli. La firma di Libero tiene a precisare che "più che di aggressività parlerei di veemenza, ci sono cose su cui la Meloni non transige". Cosa? Presto spiegato: "L'opposizione fa opposizione spesso fuori luogo, come quella di dire che il governo vuole far morire i bambini in mare". Infine la stoccata a Giuseppe Conte: "Lui è avvocato e scivola confondendo Andreotti con Matteotti. Alla Meloni questo non è ancora capitato".