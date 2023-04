In Onda, Senaldi fa impazzire De Gregorio: "Eroi con le vite degli altri"

02 aprile 2023 a

a

a

Eccoci a In Onda, salottino rosso spintissimo di La7, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. La puntata è quella di sabato 1 aprile, ospite in collegamento ecco Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Al centro del dibattito ancora le parole di Ignazio La Russa su via Rasella, le affermazioni a Terraverso - il podcast di Libero - per le quali poi il presidente del Senato si è anche scusato.

A tal proposito, Senaldi ha firmato un fondo su Libero, dal titolo: "La sinistra dica che via Rasella fu un errore". E Concita De Gregorio, dopo aver mostrato il titolo, chiede a Senaldi: "Rivendica questa tesi?".

Via Rasella, La Russa linciato? La sinistra ammetta che la bomba fu un errore

La risposta del condirettore è netta: "Beh, non fu una grande pensata. Non mi sembra una mossa delle più geniali. Se io fossi stato uno dei 335 con la pistola tedesca puntata alla nuca non avrei pensato che quei 12 siano stati grandi eroi - rimarca Senaldi -. Morire al loro posto non mi sarebbe piaciuto e non credo che la loro azione abbia avuto conseguenze decisive per la sorte della guerra, semmai le ha avute per la loro carriera personale".

E ancora: "Hanno esposto a un sacrificio barbaro e annunciato le vittime dei nazisti, un sacrificio che si sarebbe potuto evitare. Hanno fatto gli eroi con le vite degli altri", conclude tranchant Senaldi. E Concita De Gregorio sussulta, salta sulla sedia: "Beh, insomma...".

In Onda, Senaldi su via Rasella: clicca qui per vedere il video