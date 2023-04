Paola Ferrari choc su De Benedetti: "Non ci parliamo, cosa mi aspetto ora"

07 aprile 2023 a

“Con De Benedetti non ci parliamo più da qualche tempo, dopo le mie dichiarazioni di qualche giorno fa": Paola Ferrari lo ha detto a Un giorno da pecora su Rai Radio1, riferendosi alla sua presa di posizione contro l'ingegnere, che è anche suo suocero. Quest'ultimo aveva attaccato Giorgia Meloni definendola, tra le altre cose, una "demente". Parole "disgustose" secondo la giornalista sportiva.

"In queste ore - ha continuato la Ferrari in radio parlando dell'ingegnere - mi piacerebbe leggere una sua dichiarazione di stima su Berlusconi, sono due grandi uomini di finanza, grandi imprenditori, anche per riscattarsi dopo quello che ha detto sulla Meloni, uno scivolone, potrebbe uscire una cosa di grande stile. Mi piacerebbe vedere un suo 'beau geste' nei confronti di un grande rivale, magari con un invito a pranzo tra qualche mese, sarebbe bello”.

Tornando sugli attacchi di De Benedetti contro la Meloni, la giornalista ha spiegato: “Si, le sue parole mi hanno ferito, primo perché dette da una persona della mia famiglia, il suo è stato un pensiero inadeguato sulla donna e sul premier. Mio suocero è persona di carattere e temperamento, non è abituato ad avere persone che gli danno contro, ha un po' di yes man intorno ma io con lui ho sempre avuto questo tipo di rapporto: gli dico quel che penso”. Infine gli ha comunque teso una mano: "Se ha voglia di parlare, io ci sono sempre”.