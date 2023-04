Otto e Mezzo, Scanzi: "Migranti? Non conviene", perché la sinistra ha già perso

17 aprile 2023 a

I migranti sono stati il principale tema di discussione della puntata di Otto e Mezzo di lunedì 17 aprile. Italo Bocchino è stata l’unica voce favorevole alla linea del governo presieduto da Giorgia Meloni, con Lilli Gruber che gli ha contrapposto Chiara Gribaudo e Andrea Scanzi. Quest’ultimo ha però dovuto ammettere che la battaglia intrapresa dal Pd su tale fronte potrebbe non portare i frutti sperati, dal punto di vista elettorale.

“Non so se convenga ingaggiare una battaglia dura con la destra sui migranti - ha dichiarato il giornalista del Fatto Quotidiano - in termini elettorali forse no perché probabilmente la maggioranza degli italiani la pensa come Meloni e Salvini. Bocchino dice che la destra ha vinto le elezioni perché ha detto che avrebbe stretto le maglie, ma se il Pd vuole guadagnare consensi basta raccontare la realtà dei fatti. Il governo non ci sta capendo nulla sulla questione migranti, addirittura lo stato di emergenza”.

Capitolo protezione speciale: “Qual è il problema? Riguarda diecimila persone - ha sottolineato Scanzi - che hanno problemi grossi. Meloni e Salvini sostengono che la protezione speciale sia una calamita per i migranti, ma non è vero, perché ad esempio Germania e Spagna la danno molto più facilmente. Per la maggiore la diamo ad albanesi e peruviani, non ad africani. Il governo non ci sta capendo nulla, prende in giro gli italiani”.