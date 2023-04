Mentana contro Elly Schlein: "Mi sono risparmiato mezz'ora"

29 aprile 2023 a

a

a

Ma quando Elly Schlein parlerà dei cambiamenti promessi? A chiederselo è anche Enrico Mentana. Il giornalista, come molti, sembra rimasto alquanto stupito dalla prima intervista della leader del Pd rilasciata a Vogue. E non per il controverso armocromista che aiuta la Schlein a scegliere il look giusto. E nemmeno per la scelta di parlare con uno dei più noti settimanali che si occupa di moda, e che dunque ha ben poco a che fare con la politica. A spiazzare il direttore del TgLa7 sembrerebbe un altro aspetto.

"Livello basso", "Le cose si fanno vedere": Mentana-Formigli, scontro a distanza a La7

"Questa mattina - ha scritto su Facebook - ho risparmiato mezz'ora: non ho letto nessuno degli articoli su come si veste Elly Schlein. Metto da parte questa mezz'ora, per leggere quel che Schlein scriverà - spero presto - su come deve cambiare la sinistra per superare la sua crisi". La frecciata è chiara: la neo segretaria dem dovrebbe pensare al Pd e, soprattutto, alla linea da dare al partito. Lo stesso che con la sua vittoria alle Primarie è imploso. Più di prima.

"Cosa mi ha inviato Giletti". Salta tutto: Mentana, terremoto a La7: bomba giudiziaria

Non è infatti passata inosservata la scelta, in solitaria, della segreteria di partito che la affiancherà. Così come non sono passati inosservati i numerosi silenzi su temi tutt'altro che futili. Non a caso nel giro di poche settimane le fuoriuscite sono state numerose. L'ultima a lasciare il Pd? Caterina Chinnici. La figlia di Rocco Chinnici, consigliere istruttore assassinato dalla mafia, è passata a Forza Italia peché "in questa legislatura, che ha visto cambiare profondamente il Parlamento, mi sono sentita sempre più a disagio. Mi sono spesso trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del Ppe, con cui ho anche ottimi rapporti personali, che non con quelli del mio gruppo".