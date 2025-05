Il video profetico di Franco Di Mare con Prevost

Nel video, padre Prevost commenta l’elezione di Papa Francesco, evidenziando l’umanità e la semplicità del nuovo pontefice, qualità che lui stesso avrebbe poi incarnato come Papa Leone XIV. Con il suo stile empatico e diretto, Di Mare guida la conversazione, rendendo l’intervista un momento di grande valore, quasi profetico, vista l’ascesa futura del religioso intervistato. Il filmato, condiviso a scopo commemorativo, ha rapidamente ottenuto migliaia di visualizzazioni e condivisioni, diventando virale in poche ore.

Questo video non solo celebra la carriera di Di Mare ma mette in evidenza l’importanza del servizio pubblico radiotelevisivo, capace di documentare momenti storici come un dialogo con un futuro papa. Il video ha fatto in poche ore letteralmente il giro del web.