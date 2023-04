Elly Schlein, "strategia primavera-estate": chi la umilia in prima pagina

30 aprile 2023 a

Il caso di Elly Schlein e della sua armocromista/personal shopper continua a tenere banco e a prestare il fianco anche alla satira. Sul Fatto Quotidiano la vignetta di Mannelli ridicolizza la segretaria del Pd, la cui “rivoluzione” è presentata come se riguardasse il campo della moda. “Left Fashion Revolution, strategia primavera/estate”, si legge nella vignetta.

Un modo di “sponsorizzare” la “sfilata” del Primo maggio, da svolgere in “armoniosa cromia”. È chiaro che dietro gli attacchi e la satira del Fatto nei confronti della Schlein si nasconde la necessità di far riacquistare consensi a Giuseppe Conte, finito in secondo piano a causa della popolarità a sinistra della nuova segretaria del Pd. Dietro al suo look c’è Enrica Chicchio, che di professione fa l’armocromista, ovvero seleziona i colori più adatti ad essere indossati da una determinata persona, in questo caso la Schlein.

Le sue consulenze possono arrivare a costare anche 400 euro l’ora. “Elly non ha un look da centro sociale - ha dichiarato l’esperta a Repubblica - abbiamo sostituito l'eskimo con un trench di taglio sartoriale. Ma sarebbe controproducente snaturarla nel look rispetto a quello a cui siamo abituati. Schlein? Appartiene all’inverno, le stanno bene tutti i colori freddi, contrastanti e saturi".