Travaglio stronca Schlein: "Sempre in contatto con me stessa? Roba da Ecce Bombo"

Marco Travaglio è stato particolarmente tagliente nei confronti di Elly Schlein. Nel suo ultimo editoriale il direttore del Fatto Quotidiano ha scritto di comprendere chi si “butta a destra”, alla luce di come la sinistra sta vendendo l’immagine della nuova segretaria del Pd. Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto dell’armocromista-personal shopper che risponde al nome di Enrica Chicchio e che costa alla Schlein dai 150 ai 300 euro l’ora.

“Ai mille misteri dell’universo - è la stoccata di Travaglio - se ne aggiungono due: perché mai Elly Schlein paghi qualcuno per consigliarla di vestirsi così; e con quale microscopio i Fioroni, Marcucci e Borghi appena fuggiti dal ‘nuovo’ Pd vi abbiano intravisto tracce di ‘massimalismo’”. In questo senso il direttore del Fatto ritiene rilevante che la segretaria dem abbia rilasciato le prime interviste ufficiali a Stasera c’è Cattelan, Che tempo che fa e Vogue Italia. “Chissà quando Borghi e gli altri buontemponi che si fanno chiamare ‘cattolici’ e ‘riformisti’ - ha scritto Travaglio - l’hanno vista mangiare preti o incendiare chiese; e dove han colto nel Pd la ‘mutazione genetica massimalista, figlia della cancel culture’".

“Qui l’unica cancellazione - ha sottolineato - è quella dell’eskimo a favore del ‘trench di taglio sartoriale’. Ma a ben vedere il massimalismo affiora in questo passaggio: ‘Io provo a rimanere sempre in contatto con me stessa, ad ascoltarmi, a capire quando sto tirando troppo, a difendere alcuni spazi’. Esplicita citazione della tipa di Moretti in Ecce Bombo: ‘Giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose…'. Poi dice che uno si butta a destra”.