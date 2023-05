Sallusti smaschera la Francia: "Migranti? No, cosa c'è dietro gli insulti a Meloni"

04 maggio 2023 a

Italia sotto attacco della Francia. Ancora una volta. È il caso del giorno ed è destinato a fare rumore a lungo. Il ministro Darmanin, infatti, ha bollato Giorgia Meloni come "incapace" nel gestire l'emergenza migranti. Poi gli insulti a un governo "di estrema destra scelto da Marine Le Pen".

Parole inaccettabili che hanno scatenato la reazione italiana: oltre alle repliche, Antonio Tajani ha annullato l'imminente viaggio in Francia.

Della vicenda se ne parla anche a Stasera Italia, il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, dove ospite in collegamento c'è Alessandro Sallusti, il direttore di Libero che commenta la vicenda e offre una sua interpretazione dei fatti.

"Questa è una provocazione francese - premette il direttore -. Al centro non credo ci sia il tema degli immigrati, ma il tema che l'Italia in Europa sta cambiando ruolo. In due sensi. Primo, c'è un governo di destra che sta dimostrando di essere affidabile per l'Europa, e questo crea preoccupazione nel centrosinistra europeo. Secondo perché credo che per la prima volta dopo tanti anni i partner europei sanno che avranno un unico interlocutore per almeno cinque anni", conclude Alessandro Sallusti.