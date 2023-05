Adolf Hilter, choc e orrore: ecco dove hanno trasmesso la sua voce

15 maggio 2023 a

Imprevisto in Austria, dove sul treno della linea Bregenz-Vienna è risuonata la voce di Adolf Hitler. Tutto ha avuto inizio a cauda di un errore negli altoparlanti che ha costretto i passeggeri ad ascoltare estratti dei discorsi del leader nazista, con grida di "Heil Hitler" e "Sieg Heil". A confermare l'inquietante l'accaduto niente di meno di un portavoce dell'azienda ferroviaria Obb, citato dal giornale Der Standard.

Stando alle sue parole, due persone sono riuscite ad accedere con una chiave a una delle stazioni di interfono nelle carrozze e a mettere vicino al microfono un cellulare che trasmetteva la registrazione. "Tutto è risuonato in maniera molto forte. È stato davvero spiacevole e inquietante", ha raccontato indignato il portavoce, aggiungendo anche che si tratta di "una chiave standard utilizzata in tutta Europa, di cui esistono probabilmente diverse decine di migliaia di copie".

Chi siano i due non è dato sapersi, ma dalle ferrovie escludono che si tratti di dipendenti dell'azienda. Ad avvalorare questa tesi il fatto che i due sospettati sono stati riconosciuti grazie alle telecamere di videosorveglianza. Per le autorità, non si tratta di un caso isolato, visto che nei giorni scorsi, come sottolineato anche da AP, sono state segnalate altre vicende simili.