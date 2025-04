Adolf Hitler, il diario che racconta la sua gioventù

È una sera dell’ottobre 1904: a Linz, a teatro, si incontrano due giovani. Come molti appassionati di musica senza disponibilità economiche, assistono agli spettacoli dai posti in piedi, nella cosiddetta Promenade, sotto il palco reale, sostenuto da due colonne di legno. Quella sera, il figlio di un modesto tappezziere, che sogna di diventare musicista, trova, come già era accaduto prima, l’ambito posto occupato da un altro giovane, altrettanto appassionato di musica: è un ragazzo pallido, allampanato, che segue lo spettacolo con gli occhi lucidi, e che, dalla cura con cui veste e dai modi riservati, sembra appartenere alla buona borghesia. I due nell’intervallo iniziano a parlare trovandosi d’accordo nel disapprovare una scena, a loro parere malamente eseguita. Poi, la discussione si allarga alle precedenti rappresentazioni cui avevano assistito, e così i due scoprono di avere la stessa passione per il teatro. A fine serata, il tappezziere accompagna il nuovo conoscente al numero 31 di Humboldtstrasse. Nel congedarsi, il giovane allampanato si presenta: Adolf Hitler. Inizia così il memoriale di August Kubizek, Il giovane Hitler che ho conosciuto (Bibliotheka edizioni, 368 p., 16 euro), straordinario documento storico per provare a indagare il mistero di Hitler. Kubizek e Hitler per quattro anni si vedono a ogni rappresentazione all’Opera, e poi anche fuori dal teatro, andando a passeggio lungo la Landstrasse: Adolf dimostrava un temperamento impaziente, e si scaglia contro i giovani di buona famiglia che fanno i perdigiorno ai tavolini del caffé centrale. Ma quando Kubizek cerca di indagare sulla condizione dell’amico, credendo che Adolf sia uno studente, viene smentito: alla parola “scuola” si rivela tutta «l’energia esplosiva del suo temperamento.

In effetti, gli scarsi successi di Adolf tra i banchi gli hanno inculcato una profonda avversione per gli insegnanti, come, in generale, per tutti gli “impiegati statali”; per non parlare del disgusto che gli si dipinge sul volto quando cita i “lavori da pane e burro”, ovvero attività modeste, come quella di tappezziere cui l’amico Kubizek sembrava avviato nonostante le ambizioni musicali. Il giovane Hitler vuole invece consacrare la sua vita all’arte, al disegno e poi all’architettura, tanto che mostra all’amico i suoi progetti, per esempio, per un ambizioso ponte sul Danubio. Ma ciò che colpisce del giovane Adolf sono gli occhi vivi che si combinano a una straordinaria eloquenza, accompagnata da una gestualità molto espressiva. Adolf è, però, soprattutto, un ragazzo solo: e l’amicizia con August nasce dal riconoscere una complementarietà con il giovane figlio di un tappezziere che sogna di diventare musicista. Inoltre, Hitler già rivela il suo forte antisemitismo, mentre Kubizek non lo segue per questa china.