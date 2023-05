Bruno Barbieri, dramma in Emilia Romagna: “Casa allagata. E mia madre 90enne…”

19 maggio 2023 a

Bruno Barbieri è rimasto molto colpito da quanto sta succedendo nella sua Emilia Romagna, con l’alluvione che ha causato anche delle vittime, oltre che danni enormi su gran parte del territorio. Pur trovandosi sul set della prossima edizione di Masterchef, il pensiero di Barbieri è a casa, dove la madre 90enne vive da sola nel bel mezzo della catastrofe. “La mia casa a Medicina si è allagata - ha dichiarato - la cantina è invasa dal fango, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre persone”.

“Stanotte non ho dormito pensando a mia madre Ornella, novantenne, che vive da sola - ha confidato lo chef - e lei è fisicamente al sicuro. Ma pensare a tutte le persone che hanno perso la vita, a quelle che sono state sfollate, a chi ha passato la notte sui tetti al freddo, sotto la pioggia con la paura di non farcela, tutto questo è dolorosissimo. Sapere di amici che vivono in quelle zone è uno strazio. Bisogna agire in fretta. Il problema è che a questo punto bisogna parlare meno e fare di più”.

“Inutile a stare lì a fare polemiche sulla colpa di chi - ha sottolineato Barbieri - è ora di capire e agire. Quando la natura si arrabbia, succedono queste cose e bisogna lavorare sulle infrastrutture e su tutta l’area geografica. Vanno ripuliti i fiumi, messe in sicurezza le strade, bisogna tenere sotto controllo le colline. Abbiamo visto crolli e smottamenti che portavano giù tutto. Ora basta cercare i colpevoli - ha chiosato - tutti a lavorare”.