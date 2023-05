Riccardo Levi, guru Pd ed ex fedelissimo di Prodi, dà l'appalto alla società del figlio

26 maggio 2023 a

Ex fedelissimo di Romano Prodi, oggi Riccardo Franco Levi è commissario italiano per il Salone internazionale del libro di Francoforte. "Guru" del Pd, ha assegnato la nostra comunicazione a una società belga, la IFC Next. Prima polemica: perché affidarsi a una società straniera e non italiana? Seconda polemica e piccolo particolare: alla IFC Next lavora il figlio si Levi, Alberto. Levi senior si difende così: "IFC next ha vinto la gara perché aveva il progetto migliore e il meno caro. E mio figlio non si è mai occupato del progetto e quel lavoro se l'è trovato da solo". Continua a leggere su Libero in edicola oggi, venerdì 26 maggio.