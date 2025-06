Matteo Bassetti si scatena contro Lamine Yamal: patatine vietate

Matteo Bassetti contro Lamine Yamal. A scatenare la reazione dell'infettivologo, una foto pubblicata dall'attaccante del Barcellona. Nello scatto si vede il calciatore in vacanza a Pantelleria. Sul tavolo pietanze per Bassetti alquanto discutibili.

"Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia a Pantelleria - ha scritto Bassetti, riprendendo uno degli scatti del talento spagnolo -. Un atleta e giovane talento, forse il migliore al mondo, un idolo per le nuove generazioni che dovrebbe essere molto attento allo stile di vita che cosa mangia in Sicilia? Pollo e patatine fritte con ketchup. L’educazione alimentare per i più giovani dovrebbe iniziare dall’esempio dei loro idoli". Eppure in molti hanno preso le difese di quello che potrebbe essere uno dei candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2025. Per gli utenti del web l'atteggiamento dell'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova è esagerato.