Littizzetto e Fazio? "Che squallore il vostro show": il sito di Nicola Porro bombarda

L'addio alla Rai e la polemica di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio non piacciono a Max Del Papa. E così sulle colonne del sito di Nicola Porro ci va tutt'altro che per il sottile. "Se ci fai caso, tutta questa banda qui, le brigate rosa di Fazio, si attaccano alle scemenzine, imitazioni senza sangue, “Fazio pirla!”, “Fazio ca**e!”, “Ma Lucianina!”, quel perbenismo da democristiani, il pubblico carne da canone, applausi, sipario, tende cui aggrapparsi. Senza allegria, senza serietà. Quel Marco Damilano che avverte, “aspetto di incontrare i nuovi vertici Rai”. È arrivato Giacomo Sciarra Colonna, con la barbetta. Uno responsabile della farsesca costruzione di Soumahoro, e ancora fa l’offeso, fa il regale. Ma fateci ridere. “Sono stati 40 anni bellissimi”, e ti credo, Fazio, e quando ti ricapitano?", è l'esordio al vetriolo.

Ma Del Papa non risparmia neppure l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa: "Fossero mai servite conferme, ieri sera s’è avuta l’ultima definitiva, desolante: tutto quel celebrarsi, quel compiangersi e quel rimpiangersi. Noi, noi, niente altro che noi. I nostri drammi di cartapesta, i nostri investimenti, i nostri cachet da mal di testa, alla faccia del ca**o della carne da canone che ce li versa, e non basta mai, noi umiliati e offesi, noi che siamo la meglio cultura anche se oltre il fumetto di noi stessi non andiamo". E pensare che il conduttore e la comica hanno firmato un contratto dalle cifre da capogiro con Discovery.

"Vanno in guerra, loro. A prendere il doppio, a celebrare altri anni bellissimi, anche se non sarà più la stessa cosa: ci sarà da misurarsi col mercato, finiti i tempi del voglio la prima rete, no torno alla terza, no adesso mi fate disfate rifate gli studios solo per me, no nessun controllo invito chi voglio e nessuno deve sapere prima. Nei network privati sono ricchi ma non idioti. Non così tanto". Insomma, quanto basta a fare concludere Del Papa così: "Che squallore il vostro show".