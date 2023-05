Antonio Padellaro si scalda: "Ma dov'è il Pd? Sono passati 8 mesi"

29 maggio 2023 a

Elly Schlein esce dalle Comunali sconfitta. A dirlo anche Antonio Padellaro. È lui, ospite di Otto e Mezzo nella puntata di lunedì 29 maggio su La7, a scaldarsi. "Ma dov'è il vento di sinistra, sono passati 8 mesi. Questa traversata non si è conclusa, il partito - se ancora esiste - deve organizzare un progetto e delle alleanze". Il riferimento del giornalista è chiarissimo. La leader del Partito democratico, infatti, ha dovuto ammette il flop.

"È una sconfitta netta - ha detto senza giri di parole la Schlein -, sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento delle destre è ancora forte. Ringraziamo tutti i nostri candidati. Sapevamo sarebbe stata difficile, non si cambia in due mesi e non passa mai da singole persone, per cui ci vorrà più tempo per ricostruire un centrosinistra nuovo e vincente".

E ancora: "Andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi. Il Pd primo partito di lista non è consolazione. Perché da soli non vince, serve costruire un campo credibile. Perché la destra quanto si tratta di andare al voto si presenta unita". Ma Padellaro contesta al partito il fatto che, dal 25 settembre, nulla è stato fatto. Neppure la linea della nuova segretaria sembra chiara. E c'è addirittura chi rimpiange Enrico Letta.