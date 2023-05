Lilli Gruber alza la voce: "Vi faccio togliere l'audio"

23 maggio 2023 a

a

a

Nervi tesissimi a Otto e mezzo, su La7, con Lilli Gruber che perde (per davvero) le staffe con i suoi focosi ospiti. In studio si parla di Chiara Colosimo, esponente di Fratelli d'Italia eletta presidente della Commissione Antimafia tra le proteste delle opposizioni che le rinfacciano di aver incontrato Ciavardini, ex terrorista di estrema destra dei Nar condannato anche per la strage di Bologna.

"Seduto al posto sbagliato". Floris rimpiazza la Gruber: cosa c'è dietro, la verità di Mentana

Italo Bocchino difende la meloniana, spiegando come quegli incontri siano avvenuti in eventi istituzionali alla presenza di esponenti di sinistra. Quindi ricorda: "Sapete perché la Colosimo fa paura in quel posto? Perché è quella che ha scoperto la truffa sulle mascherine, 14 milioni di euro sotto il naso del Pd alla Regione Lazio". "Cos'è una vendetta?", ironizza accanto a lui Antonio Padellaro, del Fatto quotidiano. La situazione si scalda. "Non c'era nessun altro?". "Non lo decidi tu, non lo decido io, lo decide la maggioranza", gli ricorda ancora Bocchino.



"Vi faccio spegnere l'audio". Lilli Gruber contro Bocchino e Padellaro, guarda il video

Lilli Gruber assente a "Otto e mezzo": "Dov'è volata", le voci pesantissime

"Il fatto che chi vince mette i suoi dappertutto è un'idea che voi coltivate ma che non ha senso", attacco Padellaro. "Voi della sinistra non la coltivate, la praticate". La Gruber sente puzza di rissa: "No ma non... Uno alla volta!". "Voi della sinistra...", prosegue Bocchino. "Ma non sono della sinistra - protesta l'ex direttore dell'Unità -. Sono un cittadino italiano, va bene?". "Non ti devi nascondere".

"Sta esagerando": Giuli smentisce Lagioia, gelo in studio

E quando a Padellaro parte un gesto della mano come a dire "vaffa" Lilli alza la voce: "Non interrompete. Ohhh, se no vi faccio togliere l'audio! Bocchino e Padellaro, scusate, questi sono dei toni e dei modi di discutere che io non posso tollerare. Basta dire voi voi voi, qui ognuno parla per la propria storia".