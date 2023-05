Elly Schlein, Mauro Corona la azzera: "Anche qui, fior di comunisti..."

31 maggio 2023 a

"La gente si è stufata di essere presa in giro dall'intellighenzia di sinistra e si è spostata a destra. Hanno voluto provare l’altra parte, poi chissà: il futuro è un tempo in cui dorme l’ignoto": questa la lettura data da Mauro Corona a Cartabianca su Rai 3 della situazione politica attuale, con la sinistra sconfitta pesantemente alle ultime amministrative. Parlando poi di ciò che lo circonda, ha ammesso: "Anche qui da me fior di comunisti hanno votato di là quest’anno perché sono stanchi di balle e di zuffe. Io spesso ho dei dubbi su questa sinistra".

Poi una stoccata rivolta direttamente a Elly Schlein: "Non riesco neanche a memorizzare il suo nome”. In un secondo momento, lo scrittore ha posto l’accento sul fatto che il centrodestra riesce sempre a correre unito, mentre il centrosinistra neanche ci prova: “È grave perché a sinistra tutti credono di essere uno meglio dell’altro e nessuno si fa da parte. La destra invece è compatta quando c’è da votare e spero che faccia bene, ho pure qualche fiducia in loro: non fanno le risse tra di loro, non si sparano con il fuoco amico”. Di qui un'ammissione in preda allo sconforto: "Abbiamo perso e perderemo sempre”.

Infine, su un altro tema molto caro al Pd, ovvero l'ambientalismo e l'attivismo dei ragazzi di Ultima Generazione, Corona è stato molto duro: "Non otterranno nulla, non salveranno il pianeta e si faranno solo odiare. Sono esibizionisti che cercano visibilità".