Ginevra Bompiani oltre il limite: "Meloni? Messaggi benevoli alla mafia"

Ginevra Bompiani ci ricasca. La scrittrice, ospite della puntata del 7 giugno di Stasera Italia, rincara la dose contro Giorgia Meloni. In studio da Barbara Palombelli su Rete 4, la Bompiani non manca di insultare il premier: "Meloni è molto dura verso alcuni, molto dura verso i deboli. Ha cominciato subito a essere dura verso gli studenti e i ragazzi, poi è stata dura verso i poveri, poi è stata dura verso i dipendenti, rifiutando di fare il salario minimo, è stata dura verso i gay, è stata dura sui diritti, è stata durissima contro gli stranieri e contro i migranti. Ma manda dei messaggi benevoli alla piccola impresa, parlando di ‘pizzo di Stato’, non vorrei dire alla mafia, ma diciamo - ammette ugualmente - che non ha mandato messaggi minacciosi nei confronti della mafia come li ha dati per esempio nei confronti dei gay".

Tornando alla polemica sul patrocinio che la Regione Lazio ha deciso di negare al Gay Pride, la scrittrice sembra prendere le difese dell'utero in affitto, la stessa battaglia - pratica illegale in Italia - alla base del "no" al patrocinio. "L'utero in affitto è un aspetto e credo che questo aspetto sia stato esaltato proprio da questa mania punitiva, dall'esagerazione punitiva del governo di destra".

Insomma, per la Bompiani solo ora, con Meloni al governo, si parla di utero in affitto. "Ma i diritti sono necessariamente qualche cosa che difende le minoranze e contro cui la Meloni si accanisce, perché la Meloni in politica estera segue la Nato, in politica economica segue Mario Draghi. La cosa in cui veramente Meloni si distingue è la sua battaglia contro i diritti", conclude.