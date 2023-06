Berlusconi, lo sfregio di Luca Bottura: "Aspettiamo tre giorni". Si scatena la polemica

12 giugno 2023 a

Luca Bottura con una battutaccia pubblicata sul suo profilo Twitter commenta a poche ore dall'annuncio la morte di Silvio Berlusconi: "Aspettiamo tre giorni". Casomai resuscitasse, è il senso. Una ironia storta quella del giornalista e presentatore radiofonico che ha scatenato il popolo social. "Sei comunque un poveretto. Battuta vecchia, non tua, che ricicli quando è meno opportuno", scrive uno. Che poi aggiunge: "La battuta (antica) dei tre giorni è effettivamente insultante, chiunque sia il defunto. Alla prossima".

Un’altra invece commenta sulla scia di Bottura: "Quando scoprirà che gli angeli non hanno sesso, tornerà subito indietro". "Che originalone", ironizza un utente. "I destrorsi che si indignano per la battuta sono ancora più divertenti della battuta stessa…", ribatte un altro. Ma il dibattito prosegue tra chi sta con Luca Bottura e chi invece gli dà dello "sciacallo". "Sicuri che Silvio Berlusconi sia morto? Non è che finge per saltare un processo?", chiede una donna. "Spero che almeno la sua dipartita faccia cadere questo governo del piffero. Sarebbe finalmente l’unico lascito positivo", commenta un altro.

"Battuta già vecchia. Letta almeno 50 volte. La prima a 2 minuti dall’annuncio", osserva qualcuno. "E poi sparisci insieme alla inutilità dei tuoi tweet Speriamo", è l'augurio. Quello che è certo è che in questo momento, forse, queste battute andrebbero proprio evitate.