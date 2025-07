La Zanzara, Daniele Capezzone disintegra David Parenzo: "Bravo cog***e"

Un Daniele Capezzone monumentale smaschera il doppiopesismo di David Parenzo. Il direttore editoriale di Libero, ospite a La Zanzara su Radio 24, ha messo in difficoltà uno dei due conduttori del programma radiofonico. Come? Ricordando ai radioascoltatori che Parenzo è stato tra i più agguerriti sostenitori della censura nei confronti del direttore d'orchestra russo. Come ha spiegato Capezzone, lo stesso tipo di censura potrebbe essere imposto anche a un maestro di musica israeliano a Salerno.

"Giorgio naturalmente aveva torto su David. Io naturalmente sono con Israele, con David... ma chi ha più torto di Giorgio? David che non vede più in là del suo naso - ha detto Capezzone -. Hai festeggiato per l'esclusione del direttore d'orchestra russo? Sì! Bravo cogli***. Sai che cosa sta succedendo a Salerno oggi? Non capisci un cazz***. Ma ascolta, io ero sveglio e tu alla distribuzione dell'intelligenza eri assente. Stai zitto almeno, perché non capisci. A Salerno, mentre il cogli*** non capisce perché é cogli*** e quindi non capisce, è prevista una rappresentazione della Traviata. Dirige, dovrebbe dirigere, un maestro israeliano".