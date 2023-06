Dritto e Rovescio, Claudia Fusani: "Cosa mi ha insegnato Berlusconi"

16 giugno 2023 a

"Voglio dire una cosa, io sono una giornalista, ho fatto la cronista, ho seguito Berlusconi negli ultimi 20 anni. E una cosa secondo me lui ci ha insegnato a noi giornalisti: basta odio in politica": lo ha detto Claudia Fusani nello studio di Dritto e Rovescio su Rete 4. "Non è una cosa che dico oggi, perché non c'è più. È una cosa che ho capito almeno dieci anni fa", ha poi aggiunto l'ospite di Paolo Del Debbio.

Quella di ieri è stata una puntata in parte dedicata proprio a Silvio Berlusconi, venuto a mancare lunedì 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano. Il conduttore del talk ha aperto la puntata ricordando il fondatore di Mediaset e dedicandogli un dolce pensiero: "Questa è una puntata speciale che francamente desta emozione, ne dedicheremo una parte al nostro fondatore. Caro presidente Berlusconi, caro Dottore come io l'ho sempre chiamata, siccome non so come funzionano le cose nell'aldilà, io mi sono premunito: mi sono abbottonato i bottoni della camicia, guardi come sono pettinato, ho la giacca allacciata, la barba non me la son tolta perché come le ho già detto una volta è una questione di famiglia. Mi sono acchitato come lei penso avrebbe voluto e in suo onore, una piccola cosa ma mi piaceva dirgliela".