Salvini contro Toscani: "Poveretto, che pena. Un piccolissimo uomo"

"Poveretto, che pena. Si mostra per quello che è: un piccolissimo uomo": Matteo Salvini replica così alle parole di Oliviero Toscani, che nei giorni scorsi si è scagliato contro Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno all'età di 86 anni. Il fotografo, in particolare, aveva detto: "Sono uno di quelli che pensa che Berlusconi sia stato la rovina dell'Italia. Sono felice che non ci sia più, felicissimo".

Intervenuto a un evento a Scampia, il fotoreporter aveva messo tutti i presenti in imbarazzo con delle frasi che a molti sono sembrate inopportune, soprattutto perché pronunciate dopo la morte del Cav. "Ci ha rubato la dignità sociale, eravamo un paese dignitoso e con lui c'è stata una grande rovina", aveva detto.

Dopo che le sue parole sono rimbalzate ovunque, Toscani non si è affatto tirato indietro. E all'Adnkronos ha ribadito: "Sì, sono uno di quelli che pensa che Berlusconi sia stato la rovina dell'Italia. Sono felice che non ci sia più, felicissimo". Le sue parole hanno scatenato subito la reazione di Forza Italia: "Parole indegne e inqualificabili. È inaccettabile che queste affermazioni passino sotto silenzio o vengano bollate come la solita provocazione di Oliviero Toscani perché non c'è nulla di giustificabile o di comprensibile in un atto di violenza verbale come quello appena pronunciato", ha detto la deputata azzurra Annarita Patriarca.