Travaglio, "gli manca così tanto che...": l'ultimo delirio su Berlusconi

"Silvio Berlusconi manca talmente tanto a Travaglio da fargli rievocare addirittura l'epica scenetta del 2013, quando il Cav, ospite di Santoro, pulì la sua sedia con un fazzoletto!": Dagospia lo scrive commentando l'ultimo video pubblicato dal direttore del Fatto Quotidiano su Twitter. Il filmato, girato per presentare il suo ultimo libro, inizia con Travaglio che pulisce con un fazzoletto la sedia su cui deve sedersi. Un gesto che non può che rimandare alla scenetta andata in onda dieci anni fa a Servizio Pubblico, il programma di Santoro su La7.

"#ilSanto. Il libro definitivo per non dimenticare nulla. Il mio nuovo libro, dal #14Luglio in tutte le librerie e in edicola!"; scrive Travaglio su Twitter a corredo del video. L’episodio rievocato dal direttore del Fatto avvenne alla fine di un’accesissima intervista con Santoro e dopo che Travaglio aveva espresso il suo pensiero contro il Cavaliere. Quella puntata stabilì un record storico d'ascolto con 8.670.000 telespettatori e il 33,59% di share: il più alto mai realizzato da un programma di La7 e rimasto imbattuto ancora oggi. Tra l'altro, al di là della gag di Berlusconi, gli spezzoni video della puntata, compreso il duro scontro tra il conduttore e l'ex leader azzurro, vennero visti milioni di volte sul web e sono ancora reperibili online.