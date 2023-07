Caso-La Russa, lo sfregio del Fatto: "Quando la ragazza ha aperto gli occhi..."

11 luglio 2023 a

a

a

"L'attimo in cui la ragazza aprì gli occhi ed ebbe il sospetto di essere in casa La Russa...": la vignetta di Natangelo pubblicata oggi sulle pagine del Fatto Quotidiano mette nel mirino il caso giudiziario esploso nei giorni scorsi. Caso che vede Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato, accusato di violenza sessuale da una 22enne. Nel disegno si vede appunto la ragazza a letto con gli occhi sbarrati dal terrore mentre dice "Occa***". E intorno il busto e il poster di Mussolini, oltre a targhe con su scritto "Vincere e vinceremo" e "XMas". Su uno scaffale, invece, vengono disegnati diversi libri dal titolo "Etiopia", "La vita del Duce", "Fascisti e noi". In sottofondo "Faccetta nera". Tutti rimandi al fascismo, insomma.

Qui la vignetta di Natangelo sul Fatto Quotidiano

"Non ho nulla contro i La Russa. Ma...": la sfida dell'avvocato della ragazza

L'obiettivo principale del vignettista, infatti, sembra proprio quello di colpire il numero uno di Palazzo Madama. Anche se per raggiungere questo scopo, viene usato un fatto piuttosto delicato, un presunto stupro ai danni di una ragazza. L'episodio risalirebbe a quasi due mesi fa, giovedì 18 maggio. Leonardo La Russa avrebbe incontrato la giovane che ora lo accusa all’Apophis di Milano. Previsto oggi il primo esame della presunta vittima da parte del procuratore aggiunto Letizia Mannella, del pm Rosaria Stagnaro e del capo della squadra mobile Marco Calì.