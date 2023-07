In Onda, Mieli spezza il sogno di Schlein e Bersani: "Contrarissimo"

13 luglio 2023 a

"Io sono contrarissimo all'alleanza, la devono fare dopo le europee": Paolo Mieli, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, ha detto la sua sull'ipotetica alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. "Devono andare competitivi alle elezioni, prendere ognuno il massimo che può prendere, poi si vede... Ma passare il tempo, oltre che a parlare di Delmastro, a dire 'dobbiamo allearci' non serve a niente", ha poi aggiunto lo storico nonché editorialista del Corriere della Sera.

"Dimissioni? Sono 13 volte in disaccordo": Paolo Mieli fa a pezzi la sinistra | Video

"Ma così la competizione sembra tra di loro...", ha fatto notare la conduttrice. E Mieli ha spiegato: "È meglio, non lo capite? C'è stata una stagione da cui è uscito vincente il centrodestra in cui sempre un partito del centrodestra era al governo e gli altri all'opposizione e hanno vinto alla fine". "Io capisco - è intervenuto allora Pier Luigi Bersani, anche lui ospite della trasmissione - però da qui alle europee farsi vedere assieme sul palco sul salario minimo e sulla privatizzazione strisciante della sanità servirebbe a rianimare un po' la gente perché il centrosinistra sta perdendo dal punto di vista dell'astensione. Anche nelle ultime amministrative, basta andare a vedere i dati, si vede che non essendoci una speranza di credibilità di un'alternativa ti sembra un voto inutile". Parole a cui Mieli ha risposto: "Si però l'immagine che tu stai là ogni giorno a fare il dialogo, l'alleanza, portare Calenda, tenere fuori Renzi... basta".

Qui l'intervento di Paolo Mieli a In Onda